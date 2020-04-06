Москва, , 13:33 — REGNUM Режим самоизоляции коснулся всех, кроме бездомных, в центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки и его филиалах открыто всего 1084 места, в то время как, по оценкам Дептруда и соцзащиты, на конец 2019 года в Москве — порядка 14 тысяч лиц без определенного места жительства, сообщает 6 апреля корреспондент ИА REGNUM.

«Столичный Департамент труда и социальной защиты населения начал дополнительную раздачу еды бездомным людям. У обратившихся за помощью измеряют температуру. Соблюдаются также другие меры предосторожности и профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором», — сообщается на сайте ведомства.

В сообщении также говорится о том, что «ранее департамент усилил меры по профилактике коронавируса. Кроме ежедневного измерения температуры, в Центре социальной адаптации и его филиалах регулярно интересуются самочувствием находящихся там людей, проводят обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей закрытого типа. Помещения дезинфицируют и проветривают несколько раз в день. Подопечным выдают антисептики для обработки рук, напоминают о профилактике и рассказывают, как защитить себя от вирусных инфекций».

В самом в центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки оперативно прокомментировать сложившуюся ситуацию не смогли. В свою очередь на горячей линии Мобильной службы «Социальный патруль» пояснили, что находиться в центре адаптации можно с 19:00 до 6:30 утра, за более подробной информацией порекомендовали обратится непосредственно в приют.

Кроме того, ряд СМИ сообщают о том, что частные социальные гостиницы давно переполнены. Так, «Комсомольская правда» сообщила, что, по словам основателя частной сети домов трудолюбия «Ной» Емельяна Сосенского, они больше не могут принять всех обращающихся, причиной тому стал коронавирус.

В православной службе «Милосердие» также нашли выход из сложившейся ситуации, как рассказали «Известиям» в пресс-службе «Милосердия», на время самоизоляции к медику службы, оказывающему доврачебную помощь, подключили волонтера с медобразованием. И если человек жалуется на плохое самочувствие, его осматривают и при необходимости вызывают «скорую».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля в Москве подтверждено 3893 заражения коронавирусом нового типа. Скончались в столице 29 человек.