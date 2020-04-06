Новосибирск, , 13:17 — REGNUM В Новосибирске с сегодняшнего дня, 6 апреля, для волонтёров организовали бесплатный проезд на всех видах пассажирского транспорта — при наличии специального бейджа. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Ранее в Новосибирске был создан оперативный штаб помощи пожилым и маломобильным людям в период действия профилактических мер из-за коронавируса. Была организована работа волонтёров по обеспечению продуктами первой необходимости и медикаментами ветеранов, пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями и других.

У всех волонтеров есть специальные бейджи с фото.