Москва, , 13:15 — REGNUM В России продолжается акция"Цифровой Диктант 2020», стартовавшая 28 марта. Каждый участник Диктанта может проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в Сети. Акция проходит в онлайн-формате на сайте проекта, и продлится до 11 апреля.

Цифровой диктант разделен на 4 смысловых блока. Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, второй — работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями, третий — кибербезопасности, четвертый — инновационным технологиям.

Для чего нужна акция Цифровой Диктант? Необходимость первых двух блоков очевидна — без Интернета невозможно представить себе ни один из социальных процессов. Даже постоянным пользователям смогут найти для себя что-то новое. Особенно важен третий блок, посвященный онлайн-безопасности.

Интернет сегодня — пространство, наполненное различными угрозами: фейковыми новостями, фишинговыми сайтами, мошенниками и кибербуллингом. Один из лучших способов защиты этих угроз — осведомленность и умение распознавать их. В первую очередь, повышение цифровой грамотности необходимо старшему поколению, а также детям и подросткам, как наименее опытным пользователям Сети. Поэтому в этом году организаторы Диктанта добавили специальный блок вопросов для детей (7−13 лет) в дополнение к уже существующему тесту для подростков (14−17 лет).

В этом году также впервые введен блок вопросов для проверки знаний инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта. Развитие цифровой отрасли происходит с огромной скоростью, и новые технологии могут использоваться как во благо, так и во вред. Сейчас у пользователей есть хорошая возможность следить за их развитием с самого начала, и знакомиться с их возможностями.