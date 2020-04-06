Москва, , 13:26 — REGNUM Ограничения на продажу ряда медицинских товаров, включая маски и перчатки, установило правительство РФ. Это следует из постановления, опубликованного 6 апреля на официальном сайте правительства.

В документе говорится об ограничении свободного отчуждения на территории страны указанных товаров. Для оптовых поставок на каждом этапе оптовая надбавка не может превышать 10%. В случаях розничной торговли лицензированные организации могут добавлять к ценам на товары не более 10 копеек за единицу товара.

Из приложения к документу следует, что ограничения распространяются на фильтрующие респираторы, медицинские маски, марлю, перчатки, одноразовые комплекты из нетканых материалов и комплекты защитной одежды.

Читайте также: Минздраву РФ поручено обеспечить медучреждения необходимым числом врачей