Оренбург, , 13:11 — REGNUM В Оренбургской области области выявлен новый случай коронавирусной инфекции. Предварительный диагноз поставлен годовалому ребенку. Об этом заявила во время прямого эфира в Insagram министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести. Этого случая, по мнению главы минздрава, можно было бы избежать. Татьяна Савинова в очередной раз призвала население оставаться дома.

Известно, что ребенок вместе с родителями ходил в гости к родственнику, и через два дня тест-система показала положительный результат на коронавирус. Родители также протестированы, у них результат отрицательный.

На 6 апреля в больницах региона от коронавируса лечат 20 пациентов. Из них четверо находятся в состоянии средней тяжести, 16 — в удовлетворительном. Три человека получают кислородную поддержку через спецмаску.