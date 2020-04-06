Симферополь, , 13:11 — REGNUM Власти Крыма готовы ослабить введённый в республике режим самоизоляции по коронавирусу в конце недели, если ситуация на полуострове будет стабилизироваться. Об этом 6 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в республике сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Итоги будем подводить к выходным, если эту неделю пройдём успешно, возможно, будут послабления, будем сокращать режим самоизоляции», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, за двое суток у крымчан подтвердили COVID-19. Одновременно с этим пять жителей Крыма выздоровели и были выписаны из больницы. Ещё 16 граждан продолжают лечение, но их состояние, по словам медиков, не вызывает опасений. В Роспотребнадзора утверждают, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией на полуострове ещё не пройден.

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