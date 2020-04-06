Джакарта, , 13:06 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что в стране выявлено 2 491 случай заражения коронавирусом, сообщает информационный портал Detik.

Известно, что число случаев заражения коронавирусом в Индонезии выросло на 218 человек за сутки.

Согласно данным, опубликованным властями Индонезии, 164 пациента в Индонезии выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство по делам религии Индонезии призвало католиков отпраздновать Пасху в этом году в своих домах с целью предотвращения распространения коронавируса.

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