Джакарта, 6 апреля 2020, 13:06 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что в стране выявлено 2 491 случай заражения коронавирусом, сообщает информационный портал Detik.
Известно, что число случаев заражения коронавирусом в Индонезии выросло на 218 человек за сутки.
Согласно данным, опубликованным властями Индонезии, 164 пациента в Индонезии выздоровели.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство по делам религии Индонезии призвало католиков отпраздновать Пасху в этом году в своих домах с целью предотвращения распространения коронавируса.
Читайте также: В Индонезии католиков призвали отпраздновать Пасху дома