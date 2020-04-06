Москва, 6 апреля 2020, 13:06 — REGNUM Перегибы в ряде регионов России, связанные с ограничениями из-за коронавируса, прокомментировал 6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Какие-то меры чрезмерны, как закрытие границ некоторых регионов», — сказал Песков.
Он напомнил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал подобные чрезмерные меры. По словам Пескова, федеральный центр уже внёс коррективы.
Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что лавам регионов не следует путать свои полномочия с федеральными.
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