Москва, , 13:05 — REGNUM Те меры по поддержке малого бизнеса в условиях карантина по коронавирусу, которые были предложены президентом и правительством РФ, очень хорошие. Это пакет мер, который очень нужен. Другой вопрос, как всё это будет реализовываться, заявил корреспонденту ИА REGNUM предприниматель, председатель Союза сыроваров, руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота.

«Нужен второй пакет мер для поддержки малого бизнеса, который позволит бизнесу не так сильно упасть и потом быстро подняться. Правительство РФ обещает отсрочки по кредитам, по налогам, но сейчас остро стоит вопрос даже не в выживаемости бизнеса, а в том, что некоторым предприятиям в апреле нечем будет выплатить зарплату.

Они будут вынуждены либо банкротиться, либо увольнять людей, для того чтобы люди встали на биржу труда и получили пособие по безработице. Считаю, что в том случае, тем работникам, которые получали белую зарплату, государство должно выплатить МРОТ или пособие по безработице, которые должно быть выше МРОТ. Чтобы работники получили средства на пропитание на апрель, потому что многие малые предприятия сейчас не имеют средств, чтобы заплатить зарплату.

То есть стоит острый вопрос — ни как потом малому бизнесу подниматься, а откуда сейчас взять деньги на зарплату работникам неработающих предприятий. Подчеркну, в этом в настоящее время главная проблема малого бизнеса.

Государство должно помочь спасти работников, выплатить им зарплату, а затем уже принимать пакет мер по восстановлению. Малый бизнес в России сейчас весь под угрозой, не только ряд отраслей, не только те, которые перечислило правительство РФ.

Многие малые предприятия пострадают из-за карантина по коронавирусу, и уже страдают. Нужно, чтобы государство и, в частности, Центробанк РФ выделили деньги на зарплату без залогов и без бюрократии», — высказал своё мнение Олег Сирота.

Как сообщало ИА REGNUM, в России утвержден перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. В перечень вошли девять отраслей российской экономики.

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