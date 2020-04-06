Красноярск, , 13:04 — REGNUM Красноярцы, находящиеся в обсервационном центре Новосибирска, будут доставлены домой 6 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

Самолёт с жителями России, отдыхавшими в Таиланде, прилетел в Новосибирск 2 апреля. Среди пассажиров было 40 человек из Красноярского края.

Прилетевших разместили в обсерваторе в новосибирском центре социальной помощи семьям и детям «Заря».

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил 6 апреля направить в Новосибирск самолёт, который доставит красноярцев домой.

«Специальным автотранспортом их всех развезут по домам, где они должны будут продолжить соблюдать обязательный карантин положенное по срокам время», — подчеркнул Александр Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 6 апреля, по данным минздрава региона, было подтверждено 29 случаев COVID-19. Позже Роспотребнадзор РФ сообщил ещё о трёх подтверждённых за сутки случаях коронавирусной инфекции в Красноярском крае.

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