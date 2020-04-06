Мадрид, , 13:07 — REGNUM В Испании за сутки зафиксировано 637 смертей от нового коронавируса. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Стоит отметить, что это является самым низким показателем с 24 марта текущего года.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено 135 032 случаев заражения. По данным министерства, всего в стране от инфекции умерло 13 055 человек и 40 437 пациентов выздоровели.

Напомним, по состоянию на 6 апреля в мире насчитывается 1 млн 274 тыс. 589 случаев заболевания COVID-2019. Скончались 69 тыс. 488 человек, выздоровели 264 тыс. 840 пациентов.

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