Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Оказание нотариальных услуг возобновлено в Грузии с 6 апреля. Об этом рассказала журналистам после завершения заседания межведомственного совета Грузии министр юстиции Тея Цулукиани.

Глава минюста сообщила, что услуги нотариуса можно получить в трех точках в Тбилиси, а также по одной конторе открылось в Зугдиди, Кутаиси и Батуми.

«Минюст будет разрешать создавать больше временных локаций в виде нотариальных бюро в соответствии с тем, в каком темпе сами нотариусы смогут обеспечить строгое соблюдение данных минздравом рекомендаций», — подчеркнула Цулукиани.

Она также рассказала, что начал дистанционно работать Национальный архив, а с 8 апреля в удаленном режиме можно будет получить данные гражданского и публичного реестра.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 марта в Грузии в рамках режима чрезвычайного положения, введенного для того, чтобы помешать распространению коронавируса, закрыты многие предприятия. Исключение сделаны для продуктовых магазинов, аптек и других социально важных объектов.

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