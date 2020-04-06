Курган, , 13:03 — REGNUM В Курганской области, где школьники с 6 апреля приступили к учёбе в дистанционном режиме из-за объявленного режима самоизоляции по коронавирусу, не у каждого учащегося дома есть компьютер или интернет. Об этом сообщил 6 апреля директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Курганские педагоги ведут онлайн-уроки из дома через бесплатные интернет-платформы, одобренные Министерством просвещения РФ, а также через социальные сети и мессенджеры. Андрей Кочеров обратился за помощью к родителям Зауралья в организации учебного процесса детей.

«В этой непростой ситуации детям понадобится ваша поддержка. Мы не говорим о том, что вам придется учить детей за нас. Однако важно порой оказать ребенку помощь в регистрации на портале, помочь разобраться с формой задания. При этом все учителя находятся на постоянной связи и готовы проконсультировать, объяснить, помочь», — заявил Андрей Кочеров.