Курган, 6 апреля 2020, 13:03 — REGNUM В Курганской области, где школьники с 6 апреля приступили к учёбе в дистанционном режиме из-за объявленного режима самоизоляции по коронавирусу, не у каждого учащегося дома есть компьютер или интернет. Об этом сообщил 6 апреля директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров.
Курганские педагоги ведут онлайн-уроки из дома через бесплатные интернет-платформы, одобренные Министерством просвещения РФ, а также через социальные сети и мессенджеры. Андрей Кочеров обратился за помощью к родителям Зауралья в организации учебного процесса детей.