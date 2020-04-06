Москва, , 13:03 — REGNUM Российское движение школьников и платформа онлайн-образования «Знайка.ру» объявили Всероссийский конкурс «Учимся дома». По 25 апреля старшеклассники создадут серию образовательных видеороликов по предметам для учеников младших классов.

Режим карантина внес свои коррективы в образовательный процесс: часть занятий пропала вовсе, а часть пройдет в формате дистанционного обучения. В такой ситуации могут появиться пробелы в знаниях и проблемы в усвоении некоторых тем школьной программы. Особенно непросто самостоятельно открывать для себя новые науки ученикам младших классов. Поэтому помочь им попробуют старшеклассники. Ребята, которые сейчас в 7-х-10-х классах, давно освоили темы начальной школы и могут поделиться своими знаниями в доступной форме и простыми словами с малышами.

Школьники снимут небольшие видеоролики от 5 до 15 минут на разные темы из предметов школьной программы младшей школы: русскому языку и математике, литературному чтению и окружающему миру, музыке и технологии. Условия только два: ролик должен быть образовательным и доступным для маленьких учеников. В остальном же новоиспеченные преподаватели абсолютно свободны. Объяснение у доски или видеоэффекты, презентации или формат мультфильма, иллюстрации или элементы игры и анимации — полная свобода творчества в выборе формата онлайн-занятия.

По итогам конкурса члены жюри определят победителей и призеров по каждому из предметов. Лучшие уроки появятся на образовательном портале Знайка.ру, который помогает в дистанционном обучении детям, педагогам и родителям и на платформе МыВместе. Победители станут участниками профильной смены Российского движения школьников во Всероссийском детском центре.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте рдш. рф и заполнить личную анкету участника в личном кабинете, снять видеоролик и отправить его вместе с анкетой на электронную почту

Конкурсный работы принимаются до 25 апреля.