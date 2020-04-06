Ижевск, , 13:00 — REGNUM Сотрудники медицинских учреждений Удмуртии наблюдают за состоянием 1 082 человек, включая 96 детей. Об этом сообщает минздрав региона.

На лечении в Республиканской инфекционной клинической больнице находятся 66 человек с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Новых случаев подтвержденных заражений коронавирусом не выявлено.

За минувшие сутки лаборатории республики провели 117 исследований, всего с начала наблюдения проведено 4 369 исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии на данный момент выявлено пять случаев заражений новой коронавирусной инфекцией. Трое выздоровевших ранее были выписаны из больниц. С 6 апреля часть предприятий республики возобновила работу.