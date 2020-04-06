Нур-Султан, , 13:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин завершил режим самоизоляции и планирует приехать в Кремль, заявил 6 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на телефонной конференции с представителями СМИ.

В частности, глава государства проведет совещание по развитию Дальнего Востока и Арктики. Песков также прокомментировал встречу в рамках ОПЕК+. По его словам, перенос мероприятия носит технический характер. Вместе с тем Путин не планирует созваниваться с главами США и Саудовской Аравии, но при необходимости звонки могут состояться.

Представитель Кремля ответил на вопрос о бытовых конфликтах из-за продолжительного режима самоизоляции. Он призвал не обобщать резонансные случаи на всех российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин продлил свой режим дистанционной работы еще на одну неделю.

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