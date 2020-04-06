Москва, , 13:08 — REGNUM Закрепление в Конституции РФ положения о защите государственной целостности и нерушимости границ считают важным 87% российских граждан, не придают такой поправке важности 9% опрошенных. Таковы данные опроса, опубликованные 6 апреля Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Готовы поддержать поправку о защите государственной целостности и нерушимости границ 90% респондентов, об обратном заявили 6% опрошенных.

Второй по важности среди поправок о суверенитете, согласно опросу, оказалась поправка о статусе России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность. Её считают важной 86% респондентов, с ними не согласны 11% опрошенных.

Запрет для госслужащих на двойное гражданство и хранение ценных вещей и денег за рубежом считают важным внести в Конституцию 83% опрошенных, иное мнение у 14% граждан. Признание приоритета Конституции над международным правом считают важным 74% российских граждан, несогласны с важностью 17% опрошенных.

Наиболее важной среди поправок, касающихся убеждений, граждане сочли поправку о недопущении фальсификации истории (89%). Среди мировоззренческих поправок самой важной стала инициатива о закреплении брака как союза женщины и мужчины (83%).