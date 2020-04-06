Сеул, , 13:03 — REGNUM В Южной Корее депортировали жительницу Тайваня, отказавшуюся от помещения в карантин. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства юстиции.

По их словам, женщина отказалась от помещения в карантин в связи с финансовыми трудностями. Известно, что это первый случай депортации в результате отказа от карантина.

В министерстве также отметили, что в стране было зафиксировано несколько случаев нарушения карантинного режима иностранцами. 4 апреля три студента из Вьетнама, находящиеся в Кунсане, нарушили карантинный режим и были вызваны в иммиграционную службу.

Отмечается, что карантинный режим также нарушил британец, находящийся в Сувоне, два поляка и француз, находящиеся в Сеуле, а также немец, находящийся в Пусане.