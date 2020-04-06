Ростов-на-Дону, , 13:08 — REGNUM Сайт правительства Ростовской области не выдержал потока интернет-пользователей, желающих получить свежие данные о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, передаёт ИА REGNUM.

Утром 6 апреля портал www.donland.ru не загружался. В настоящее время главная страница сайта открывается с трудом. При этом последние размещённые новости датированы 5 апреля. Сайт донского правительства пока единственный источник подробной информации о ситуации с COVID-19 в регионе.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под контролем медиков остаются более 3,7 тыс. человек. Экспресс-тесты на COVID-19 прошли 4,4 тыс. жителей региона.

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