Лондон, , 12:59 — REGNUM Британская автокомпания Jaguar Land Rover отдала более 160 машин организациям по всему миру на борьбу с новым коронавирусом. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

Из этого количества 57 автомобилей (в том числе 27 моделей Defender последнего поколения) поступят в британское отделение «Красного Креста».

Отмечается, что эти машины будут использоваться для доставки необходимых вещей людям, находящимся в основной группе риска и для которых новый коронавирус может быть опасен.

Также сообщается, что автокомпания предоставляет в дар больницам специальное защитное снаряжение. Защитные очки уже переданы в Королевскую больницу Болтона, больницу Сент-Джеймс в Лидсе и детскую больницу Бирмингема.

«Наше сотрудничество с Красным Крестом насчитывает уже шесть десятков лет, и мы как и прежде будем плечом к плечу, чтобы сделать все возможное во время этой глобальной чрезвычайной ситуации», — заявил директор по работе с клиентами Jaguar Land Rover Финбар Макфалл.

Ранее в Великобритании из-за распространения коронавируса до 20 апреля была приостановлена работа трёх автопредприятий Jaguar Land Rover.

Читайте также: Land Rover выпустит компактную версию кроссовера Defender