Чита, , 12:51 — REGNUM Власти Забайкальского края, где со времени начала эпидемии выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией, продолжают принимать беспрецедентные профилактические меры. Помимо полной самоизоляции и «сухого закона», власти региона решили ввести двухнедельный карантин для всех граждан, прибывших в Забайкалье из других регионов. Как сообщает сегодня, 6 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора, соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.

«УМВД России по Забайкальскому краю будет составлять списки граждан, прибывающих на территорию Забайкальского края из других субъектов Российской Федерации. Данные будут передаваться местным властям. Органы местного самоуправления будут проверять контроль исполнения режима на местах», — поясняют чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, долгое время, со времени выздоровления в России одного из первых заболевших коронавирусной инфекцией, в Забайкальском крае не выявляли заражённых COVID-19. И вот, 4 апреля заражённой оказалась женщина, прибывшая авиарейсом из Москвы. Сейчас она находится под наблюдением в первой городской больнице.

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