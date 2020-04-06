Красноярск, , 12:51 — REGNUM Гуманитарную помощь Красноярскому краю направила провинция Хэйлунцзян Китайской Народной Республики, сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве.

Гуманитарная помощь из Китая поступила в Красноярск 6 апреля. В состав груза вошли 50 тысяч одноразовых медицинских масок и 300 защитных костюмов.

Провинция Хэйлунцзян стала первым регионом Китая, поддержавшим Красноярский край в борьбе с эпидемией коронавируса. Присланные маски и костюмы передадут краевым медработникам.

Напомним, в январе 2020 года Красноярский край оказал поддержку борющейся с коронавирусом провинции Хэйлунцзян. Партнёрам из Катая край направил партию защитных масок.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 6 апреля в Красноярском крае было подтверждено 29 случаев COVID-19.

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