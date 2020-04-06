Тбилиси, , 12:53 — REGNUM В Грузии за прошедшие сутки оштрафовано 286 человек, нарушавших режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба МВД Грузии

По данным ведомства, 136 человек нарушили комендантский час, 82 жителя были наказаны за нарушение запрета на сбор более трех человек, а 59 — за то, что не соблюдали ограничения на перевозку пассажиров в автомобиле.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 31 марта усилены меры по предотвращению распространения коронавируса. Запрещено собираться в большие группы, перевозить более двух пассажиров в автомобиле и выходить на улицу с 21:00 до 6:00.

Штраф за нарушение ограничительных мер составляет 3000 лари (около $900).

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