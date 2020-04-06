Минск, , 14:05 — REGNUM Все туристы, покупавшие путёвки в турагентствах Белоруссии, вернулись в страну, заявила директор департамента по туризму министерства спорта и туризма Ирина Воронович, сообщило 6 апреля информационное агентство БелТА.

«По данным туроператоров и турагентов, на сегодня белорусских организованных туристов за рубежом нет. Определённые проблемы были при возвращении последних шести человек — туристов из Таиланда, но они вчера уже вернулись в Минск», — рассказала она.

Воронович отметила, что за границей остаётся определённое количество самостоятельных туристов. Их возвращением занимается министерство иностранных дел Белоруссии.

Для туристов открыли горячую линию, на которую поступило около 1,5 тыс. звонков, а также 350 электронных писем.

«Когда был пик обращений, прямая линия была круглосуточной, сейчас уже в ночное время звонков не поступает», — добавила чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиакомпания «Белавиа» эвакуировала людей из Индии, включая 42 граждан России.

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