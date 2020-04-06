Минск, 6 апреля 2020, 14:05 — REGNUM Все туристы, покупавшие путёвки в турагентствах Белоруссии, вернулись в страну, заявила директор департамента по туризму министерства спорта и туризма Ирина Воронович, сообщило 6 апреля информационное агентство БелТА.
Воронович отметила, что за границей остаётся определённое количество самостоятельных туристов. Их возвращением занимается министерство иностранных дел Белоруссии.
Для туристов открыли горячую линию, на которую поступило около 1,5 тыс. звонков, а также 350 электронных писем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиакомпания «Белавиа» эвакуировала людей из Индии, включая 42 граждан России.
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