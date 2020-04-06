Киев, , 12:43 — REGNUM Для плане распространения коронавируса критической для Украины будет ситуация, когда число заболевших в стране достигнет 10−12 тысяч человек, заявил 6 апреля в эфире украинского телевидения министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник уточнил, что это будет «душераздирающей нагрузкой» на украинскую медицину.

Он напомнил, что резкое ужесточение правил карантина с сегодняшнего дня, отметив, что власти все делают для того, чтобы не было пика заболеваемости.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на утро 6 апреля на Украине официально зафиксировано 1319 случаев коронавируса COVID-19. По информации минздрава, средний темп прироста случаев коронавирусной болезни за последние 12 дней на Украине составляет 27%, однако в последние сутки прирост составил 7%.