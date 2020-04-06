Ижевск, , 12:42 — REGNUM В минувшие выходные полицейские Удмуртии выявили 249 нарушений режима самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

«Граждане не приняли меры к самоизоляции и, не имея оснований, предусмотренных распоряжением, находились в общественных местах», — уточнили в ведомстве.

По данным фактам составлены протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности»). Документы переданы на рассмотрение в районные суды.

В МВД подчеркнули, что санкции данной статьи предусматривают штраф для физических лиц в размере от одной до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей, для предпринимателей без образования юридического лица — от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии действует режим повышенной готовности. Согласно указу о его введении и внесённым в дальнейшем изменениям, граждане республики обязаны соблюдать режим самоизоляции.

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