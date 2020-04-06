Волгоград, , 12:37 — REGNUM Шесть новых случаев COVID-19 выявлены в Волгоградской области. Об этом 6 апреля в 12:10 сообщил региональный оперативный штаб. Два пациента вернулись из зарубежной поездки, четверо контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией ранее.

Все, чей диагноз подтверждён — взрослые, их состояние удовлетворительное. 68-летний мужчина и 57-летняя женщина вернулись в Волгоград с острова Маврикий авиарейсами через Москву. С первых дней супруги находились под наблюдением врачей, оба госпитализированы в инфекционную больницу № 1.

Также вирус выявили у пары супругов 66 и 67 лет из Волжского, которые до 29 марта находились в Москве. После возвращения в регион их взяли под медицинский контроль как лиц, контактировавших с заболевшими. Мужчина находится в больнице № 5 Волгограда, женщина госпитализирована в инфекционную больницу № 1.

Подтверждён диагноз у 54-летнего жителя Светлоярского района — он находился под наблюдением медиков, поскольку ранее была госпитализирована его супруга. А также у 44-летнего жителя Среднеахтубинского района, который вернулся из Москвы и обратился к врачам с признаками ОРВИ. Оба пациента лечатся в инфекционной больнице № 1 Волгограда.

Таким образом, региональный оперативный штаб подтверждает шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число больных в регионе составляет 14 человек.

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