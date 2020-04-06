Иерусалим, , 12:32 — REGNUM Число случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в Израиле увеличилось до 8611. По данным регионального министерства здравоохранения на 6 апреля, только за последние сутки выявлено почти 600 новых случаев COVID-19, сообщает The Times of Israel.

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Больше всего пациентов, у которых подтвердился коронавирус, — в Израиле. Здесь зарегистрировано 1424 случая заболевания. Затем идёт Бней-Брак с 1323 случая заражения. Тройку замыкает Тель-Авив с 387 выявленными случаями заболевания.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля в Израиле насчитывалось 7495 заразившихся и 447 выздоровевших. Скончались 46 человек. На сегодняшний день жертвами заболевания в стране стал 51 человек.

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