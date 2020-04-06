Тбилиси, , 12:32 — REGNUM Министр образования Грузии Михаил Чхенкели заявил 6 апреля на брифинге, что дату проведения единых национальных экзаменов в стране переносить не планируется. Об сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"По решению нашего министерства, продлен срок регистрации на Единые национальные экзамены, однако это никак не касается самих дат национальных экзаменов», — сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что в рамках телепроекта «Телешкола» ученики выпускных классов получают необходимые консультации для подготовки к экзаменам.

Стоит отметить, что национальные экзамены в Грузии проходят абитуриенты для поступления в вузы. Традиционно экзамены сдают в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта по 21 апреля действует чрезвычайное положение. На этот период закрыты все учебные заведения.

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