Улан-Удэ, , 12:23 — REGNUM Лидером в Сибири и на Дальнем Востоке по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией остаётся Бурятия. Согласно данным за последние сутки, республика расположилась на девятом месте среди всех российских субъектов с 43 случаями заражения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За ней среди регионов Сибирского и Дальневосточного федерального округов следуют Красноярский край (32 случая) и Якутия (15). При этом ещё у восьми жителей Бурятии подозревают наличие инфекции. Всего круг контактных лиц к настоящему моменту превышает 1,6 тыс. человек.

«Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организацию их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий», — добавили в региональном минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, все больные в Бурятии проходят лечение в республиканской инфекционной больнице. Шесть человек находятся в реанимации, из которых одна подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По словам министра здравоохранения Евгении Лудуповой, пациентка возрастная и имеет тяжёлые сопутствующие заболевания, находится после инсульта.

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