Сыктывкар, , 12:23 — REGNUM В Сыктывкаре не хватает медработников для лечения пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Острая необходимость в привлечении дополнительных кадров возникла после открытия нового корпуса инфекционной больницы. Сегодня больнице нужны медсестры и санитарки.

Минздрав Коми уточняет, что на 1 ставку палатной медсестры зарплата составляет 48 265 рублей, медсестры анестезиста — 54 000 рублей, а санитарки мойщицы — 28 960 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми подтверждены 90 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, зарегистрировано три летальных исхода.