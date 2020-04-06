Чебоксары, , 12:22 — REGNUM В Чувашии сегодня, 6 апреля, закрыли две поликлиники в Чебоксарах после «сомнительного результата» на новую коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве образования.

Первая и вторая поликлиники городского клинического центра приостановили работу и закрылись на карантин.

«Данное решение принято в связи с сомнительным результатом на COVID-19 у одного из сотрудников администрации медицинской организации. Сотрудница не выезжала за пределы республики во время пандемии», — говорят в министерстве, подчеркнув, что пациентку госпитализировали «с соблюдением всех правил и протоколов».

В настоящее время в поликлиниках начаты санитарно-дезинфекционные мероприятия, все сотрудники находятся на карантине.

«Несмотря на то, что окончательные результаты еще не пришли, мы приняли решение закрыть поликлинику на карантин, чтобы не допустить возможного распространения инфекции», — сказал глава минздрава Чувашии Владимир Степанов.

Напомним, первичные результаты при положительном тесте на коронавирус направляются в Москву на повторное исследование, где и выносится окончательное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 апреля отмечалось, что в Чувашии на лечении находятся пять пациентов, у которых подтверждён коронавирус. При этом трое из них попали в официальную статистику заражений по Москве, так как сдали тесты в столице и, не дожидаясь результатов, приехали в Чебоксары. Двое других — вернувшая из Доминиканы супружеская пара.

По данным на 6 апреля, медицинское обследование в Чувашии прошли 1967 человек, под наблюдением врачей остаются 542 человека.

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