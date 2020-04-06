Чебоксары, 6 апреля 2020, 12:22 — REGNUM В Чувашии сегодня, 6 апреля, закрыли две поликлиники в Чебоксарах после «сомнительного результата» на новую коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве образования.
Первая и вторая поликлиники городского клинического центра приостановили работу и закрылись на карантин.
В настоящее время в поликлиниках начаты санитарно-дезинфекционные мероприятия, все сотрудники находятся на карантине.
Напомним, первичные результаты при положительном тесте на коронавирус направляются в Москву на повторное исследование, где и выносится окончательное заключение.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 апреля отмечалось, что в Чувашии на лечении находятся пять пациентов, у которых подтверждён коронавирус. При этом трое из них попали в официальную статистику заражений по Москве, так как сдали тесты в столице и, не дожидаясь результатов, приехали в Чебоксары. Двое других — вернувшая из Доминиканы супружеская пара.
По данным на 6 апреля, медицинское обследование в Чувашии прошли 1967 человек, под наблюдением врачей остаются 542 человека.
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