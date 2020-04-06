Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM В Петербурге суд закрыл на 30 дней цветочный магазин, который, несмотря на введенный правительством города запрет на работу из-за угрозы коронавирусной инфекции, продолжал функционировать. Об этом 6 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Нарушителя удалось выявить на Большом проспекте Петроградской стороны в районе дома №53. Цветочный магазин сети компании «Оранж» работал и принимал покупателей несмотря на установленный городским властями и Роспотребнадзором запрет.

В отношении ООО «Оранж Стиль» было заведено административное дело по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 30 суток.

«Защитник Общества вину признал, пояснив, что реализация цветов осуществлялась так как они не могут длительно храниться», — пояснили в пресс-службе суда.

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