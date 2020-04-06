Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM Более 4,4 тыс. жителей Ростовской области прошли экспресс-тест на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 6 апреля.

В настоящее время исследования проводятся специалистами двух лабораторий — регионального центра гигиены и эпидемиологии и клинической больницы РЖД. Все сдавшие анализ получили отрицательный результат.

В Ростовской области осталось тест-систем на проведение 2 тыс. 877 исследований. Ожидается поставка дополнительной партии экспресс-тестов для выявления у пациентов коронавируса COVID-19, позволяющих провести 3 тыс. 500 исследований.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области выявлено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под врачебным контролем находятся 3,7 тыс. человек.

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