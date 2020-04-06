Элиста, , 12:11 — REGNUM Состояние одного из пациентов в Калмыкии, у которого ранее подтвердился COVID-19, ухудшилось, в настоящее время он подключен к аппарату ИВЛ. Об этом 6 апреля во время прямого эфира сообщил министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

По его словам, пациент относится к группе риска по возрасту и наличию хронических заболеваний.

Всего, по словам Кикенова, на данный момент в инфекционном отделении остаются 40 человек. У 28 из них коронавирус подтверждён анализами на местном уровне, у семи коронавирус подтверждён федеральной лабораторией. Работает только один из подготовленных обсерваторов, там находятся 39 человек.