Москва, , 12:10 — REGNUM Московский городской суд удовлетворил заявление ООО «Рамблер Интернет Холдинг» о принятии предварительных обеспечительных мер, защищающих права на трансляции Английской премьер-лиги (АПЛ) к порталу footballia.net, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Речь в заявлении идёт о футбольных сезонах 2019/20, 2020/21, 2021/22.

«Обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и иных лиц прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование сообщение в эфир прямых трансляций АПЛ, размещённого на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» footballia.net — удовлетворить», — сообщает собеседник агентства.

Напомним, ранее Рамблер подавал аналогичное заявление о защите прав на трансляции матчей АПЛ к «Матч ТВ», но в ходе разбирательств отозвал иск, после чего Мосгорсуд прекратил производство по делу.