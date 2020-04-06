Кострома, , 12:07 — REGNUM В Костроме официально подтверждён еще один случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом 6 апреля сообщил оперативный штаб Костромской области.

Положительный результат дал тест женщины, прибывшей в областной центр в составе группы из Великобритании 21 марта. Сейчас пациентка изолирована в инфекционное отделение второй окружной больницы.

Группа костромичей с тремя детьми вернулась из Англии 21 марта. Все её члены самоизолировались, однако, спустя несколько дней с подозрением на инфекцию были госпитализированы три подростка. В их биопробах обнаружили COVID-19.

Позднее коронавирус был обнаружен в анализах 70-летней жительницы областного центра, вернувшейся в Кострому из другого региона, и у четырех её родственников. Таким образом, в Костроме подтверждено 9 случаев заражения коронавирусом.