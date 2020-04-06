Владикавказ, , 12:07 — REGNUM В Северной Осетии создан попечительский фонд для оказания помощи медикам, находящимся на передовом крае борьбы с коронавирусом. Первые взносы предпринимателей в этот фонд составили 10 млн рублей, сообщили 6 апреля в пресс-службе главы и правительства республики.

Встреча представителей бизнеса из числа депутатов парламента РСО-Алания от фракции «Единая Россия» состоялась в Доме правительства по инициативе главы субъекта Вячеслава Битарова. В общее дело борьбы с коронавирусом вложила 3 млн рублей компания «Бавария». По 1 млн рублей поступило от депутатов Георгия Казбекова, Казбека Мрыкова, Алика Битарова, Тельмана Засеева, Дмитрия Дюбуа. По 500 тыс. рублей передали в фонд Вадим Бердиев и Алан Салказанов.

Данные средства будут направлены на оказание помощи медицинским работникам. Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники клинической больницы скорой помощи РСО-Алании перешли на круглосуточное пребывание в медучреждении в связи с необходимостью выполнять свой служебный долг. Для них на первом этаже созданы места для отдыха, кроме того, организовано трехразовое питание.

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