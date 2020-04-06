Челябинск, , 12:06 — REGNUM В Челябинской области садоводам запрещено ездить на свои дачи. Пока разрешать им такие поездки не планируется, заявил губернатор Алексей Текслер на брифинге.

Сезон полевых работ уже начинается. Тем не менее глава области считает, что погода пока не очень. По его словам, до конца текущей недели поездки в сады точно не дозволят.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусный режим ввели на Южном Урале 31 марта. Населению предписано оставаться дома, кроме особых случаев.