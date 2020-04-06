Казань, , 12:19 — REGNUM Жители Казани в период режима самоизоляции могут удаленно связаться со специалистами Исполкома. Консультирование посредством Skype осуществляется по будням с 9:00 до 18:00 мск с перерывом с 12:00 до 13:00 часов. Об этом информирует городская мэрия.

Ограничение на личный прием продлено до 30 апреля. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Исполкома Денис Калинкин. Вопросы, касающиеся компетенции органов местного самоуправления, будут рассмотрены в течение 30 дней со дня их регистрации.

Дистанционные консультации доступны также в администрациях Авиастроительного и Ново-Савинского районов, Вахитовского и Приволжского районов, Кировского и Московского районов, Советского района, префектуре «Старый город», управлении жилищной политики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии глава республики Рустам Минниханов с 30 марта ввел режим всеобщей самоизоляции. Режим распространяется не только на пожилых, а на всех жителей республики.

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