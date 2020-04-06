Абакан, 6 апреля 2020, 12:06 — REGNUM Школьники Хакасии приступили к обучению в электронном виде, сообщили ИА REGNUM 6 апреля в республиканском министерстве образования и науки.
Учиться с использованием электронной информационной образовательной среды дети будут с 6 по 30 апреля.
Как пояснила начальник отдела общего образования минобрнауки Хакасии Ольга Свириденко, часть школ осуществляет обучение в электронном режиме, используя электронный журнал, электронную почту.
Школы городов и районных центров готовы частично перейти на дистанционное обучение, либо на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.
В минобранауки заверили, что учителя Хакасии будут активно использовать мессенджеры и мобильный интернет.
Для выпускников девятых и одиннадцатых классов организуют онлайн консультации. С согласия родителей, при необходимости, дети смогут заниматься в малых группах.
Для малокомплектных школ разработаны учебные кейсы.
Как сообщало ИА REGNUM, к дистанционному обучение приступили школьники Красноярска.
Читайте также: Школы Красноярска приступают к дистанционному обучению