Оренбург, , 12:03 — REGNUM В Оренбургской области после весенних каникул с 6 апреля началось дистанционное обучение школьников. Однако с утра возникли сбои на платформе дневник.ру, а также на сайте media56.ru, где должна вестись трансляция телеуроков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Электронный дневник не выдержал нагрузки, из-за большого количества посетителей возникли сбои. Трансляция телеуроков, обещанная на 21 аналоговом канале, а также на сайтах https://media56.ru/; https://peers.tv/orenburg_rt/ (peerstv); http://widget.cdn-tv.net/widget/ (vinteratv); http://lime-tv.ru/99-ort-planeta.html (limetv) и https://tv.yandex.ru/48/channels/910 .

По телевидению уроки транслируются без проблем. Что же касается сайтов, то к примеру на media56.ru/ (ОРТ Планета) трансляция стала невозможной. В соцсети телекомпания заявила, что сайт временно не работает. Телеуроки будут загружены на YouTube, где можно будет их посмотреть в удобное время. Ссылку опубликуют позже.

Из-за ситуации связанной с заболеваемостью коронавирусом в Оренбуржье с 6 апреля 2020 года все школы области и организации среднего профессионального образования приступают к началу учебного процесса в дистанционном формате обучения.