Владимир, , 12:01 — REGNUM Во Владимирской области 6 апреля подтверждено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Новые случаи были выявлены в городах Петушки и Муром. Всего в регионе зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом

За сутки медики осмотрели 1506 человек и госпитализировали 47 пациентов с подозрением на коронавирус, 20 из которых уже выписали. За выходные 4 и 5 апреля за помощью обратились 626 человек с симптомами ОРВИ и 20 человек с признаками внебольничной пневмонии.

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