Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM В Свердловской области у 11 пациентов наблюдаются состояние хуже удовлетворительного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Еще недавно в тяжёлом состоянии находились трое больных, в средней тяжести — пятеро. Теперь же таких пациентов стало четверо и семеро соответственно.

У остальных 11 зараженных наблюдается удовлетворительное самочувствие, добавили в штабе. Также подтверждено, что новые четверо заболевших COVID-19 являются жителями Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 44 случая COVID-19. Из них лишь четверо произошли не с жителями областного центра (два — в Камышлове, по одному в Ревде и Заречном).

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