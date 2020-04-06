Уфа, , 12:02 — REGNUM Правительство Башкирии решило расширить список организаций, которые смогут работать во время действия режима самоизоляции. Об этом 6 апреля сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров на оперативном совещании.

По его словам, около одной тысячи предприятий возобновят свою работу. При этом на руководителей этих организаций возлагается ответственность за здоровье и безопасность работников. На предприятиях должен быть обязательно соблюден масочный режим, контролироваться температура работников и обрабатываться руки. Помимо этого, каждому работнику должен быть выдан пропуск на передвижение.

По словам глава Башкирии Радия Хабирова, если будет замечено, что на предприятиях не соблюдается санитарно-эпидемиологический режим, то деятельность такой организации будет приостановлена, а сотрудники будут отправлены на самоизоляцию.

Андрей Назаров также сообщил, что с 9 апреля в Башкирии заработает ситуационный центр, который будет держать прямую связь со всеми предприятиями.

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