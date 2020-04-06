Сыктывкар, , 11:59 — REGNUM В Коми зарегистрирован летальный исход у пациента с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Всего в республике подтверждено 90 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Один человек выздоровел, трое умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай летального исхода был зарегистрирован в республиканской инфекционной больнице, там скончалась жительница Сыктывкара 1958 года рождения. Второй — в центральной районной больнице Княжпогостского района. Умерла местная жительница, пожилая женщина 1948 года рождения.