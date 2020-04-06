Краснодар, , 11:56 — REGNUM Пять пациентов с COVID-19, госпитализированных в больницы на территории Краснодарского края, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе администрации края.

«Пять пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии — два в СКИБ, два в инфекционной больнице №3 Новороссийска и один в Лабинской ЦРБ», — сообщили в министерстве здравоохранения региона.

За сутки в регионе подтверждено 11 новых случаев заболевания коронавирусом в Краснодарском крае. Из новых случаев десять — завозные (из Чехии, ОАЭ, Турции, США, Бразилии и Франции), один человек заболел после контакта с заражённым. Возраст заражённых — от шести до 59 лет, это жители Новороссийска, Краснодара, Сочи и Геленджика. Всего коронавирусная инфекция в крае подтверждена у 50 человек, девять человек уже выписаны.

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