Ташкент, , 11:55 — REGNUM Государственное регулирование цен на бензин марки АИ-80 в Узбекистане отменят с 1 мая 2020 года, сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики со ссылкой на соответствующее постановление президента.

Нефтеперерабатывающие предприятия Узбекистана начнут продавать бензина АИ-92, а также дизельное топливо через биржевые торги. Постановление главы государства направлено на повышение эффективности компаний нефтегазовой отрасли.

Отметим, бензин марки АИ-80 в Узбекистане остается самым дешевым — 4500 сумов ($0,47) и востребованным топливом. Ранее компания «Узбекнефтегаз» снизила цена на бензин марки АИ-92.