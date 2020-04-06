Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM В Ростовской области ежедневно сокращается число жителей, находящихся под наблюдением медиков, передаёт ИА REGNUM 6 апреля.

Если 4 апреля на Дону под врачебным контролем находились почти 4,5 тыс. человек, то по данным на утро 6 апреля под медицинским наблюдением остаются 3 тыс. 750 человек. У пяти пациентов инфекционных отделений области экспресс-тесты на коронавирус дали положительные результаты, в их отношении проводится дополнительная диагностика.

ИА REGNUM ранее сообщало, что первую пациентку с COVID-19 госпитализировали в изолятор ростовской горбольницы №1 имени Семашко 21 марта. Однако первые сведения о заболевшей подтвердились 25 марта. Всего на Дону выявлено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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