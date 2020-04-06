Чита, , 11:54 — REGNUM С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, медики Забайкалья, которые оказывают помощь больным с COVID-19, получат от российского правительства 40,9 миллиона рублей в качестве стимулирующих выплат. Причём, размеры таких выплат будут разливаться.

Как поясняет сегодня, 6 апреля, пресс-служба забайкальского правительства, в ближайшее время предстоит разработать внутренний порядок осуществления стимулирующих выплат.

«Медицинские специалисты сегодня находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией, нагрузка на врачей профильных стационаров, которые занимаются лечением COVID-19, кратно возраста. Более того, их собственное здоровье находится под угрозой. Поэтому решение правительства о дополнительной финансовой поддержке медиков — своевременная и необходимая мера», — считает министр здравоохранения региона Валерий Кожевников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года Забайкальский край стал одним из первых регионов России, где впервые выявили заражённого коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался гражданин Китая, прибывший в регион вместе с женой и дочерью. Уже в середине февраля вся семья была выписана с карантина.

И вот после того, как 31 марта регион перешёл на полную самоизоляцию, COVID-19 выявили у жительницы Читы, прилетевшей авиарейсом из Москвы. Чтобы противостоять заразе, власти Забайкалья предприняли беспрецедентные меры: они ввели сухой закон и отправляют на 14-дневную самоизоляцию всех пассажиров, прибывающих в край из Москвы и Санкт-Петербурга.

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